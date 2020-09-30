Российский боец UFC Ислам Махачев высказался о смерти заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова и о том, кто сможет продолжить его дело.

В интервью ютуб-каналу «Руки Выше» Махачев отметил, что нелегко пережил смерть Абдулманапа Нурмагомедова, поскольку тренер занимал большую часть жизни каждого из бойцов в зале. По словам Махачева, вера помогла ему пережить потерю тренера.

Как считает Махачев, только у Хабиба Нурмагомедова получится продолжить дело его отца Абдулманапа, если он этим займется.

«Думаю, он не будет этим заниматься. Хабиб всю жизнь в спорте и устал от этого», – сказал Махачев.

Напомним, в июле 2020 года Абдулмапан Нурмагомедов скончался, до этого он в тяжелой форме болел коронавирусом и имел осложнения на сердце.