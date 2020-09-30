Игрок третей позиции российского состава Virtus.pro Роман Resolut1on Фоминок может присоединиться к североамериканскому клубу Evil Geniuses на позицию Романа RAMZEs Кушнарёва. Информация об этом появилась от инсайдера drunkstudanal в твиттере.

Ранее этот инсайдер опубликовал возможный будущий состав игроков, в котором числятся три киберспорсмена из «золотого состава» Virtus.pro, а именно Алексей Solo Березин и Владимир Noone Миненко и Роман RAMZEs Кушнарев.

Сам Resolut1on недавно выкладывал фотографию с геолокацией Нью-Йорка и подписью «Улыбаюсь светлому будущему». Будет ли это трансфер-обмен или Роман ищет другие североамериканские организации неизвестно.

25 сентября Роман RAMZEs Кушнарёв провёл прямую трансляцию на Twitch без баннеров и логотипов спонсоров организации Evil Geniuses.

Возможный состав Evil Geniuses: