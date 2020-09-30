Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о том, кого считает фаворитом боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи на турнире UFC 254.

Слова Чимаева цитирует агентство ТАСС.

По мнению бойца, россиянину и американцу предстоит провести жесткий поединок. «Я думаю, Хабиб заберет этот бой. Он более выносливый, а Гэтжи не использует борьбу», — сказал Чимаев, добавив, что Гэтжи еще не встречался в октагоне с борцами уровня Нурмагомедова.

«Хабиб у меня фаворит, где-то 70 на 30», — добавил Чимаев.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов проведет третью защиту титула чемпиона UFC в легком весе. Бой против Джастина Гэтжи станет главным поединком вечера на турнире UFC 254. Гэтжи получил право на бой после победы над Тони Фергюсоном в мае 2020 года.