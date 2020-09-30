Главные новости с катков, кортов и футбольных полей за 30 сентября — в традиционном дайджесте от Nevasport.

«Краснодар» обыграл ПАОК в Салониках и пробился в групповой этап Лиги чемпионов

Российский футбольный клуб «Краснодар» обыграл греческий ПАОК и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе «Тумба» в Салониках и завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды. В составе «Краснодара» отличился Реми Кабелла, автоголом отметился защитник ПАОК Иоаннис Михайлидис.

«Бавария» выиграла Суперкубок Германии, обыграв «Боруссию» Дортмунд

Мюнхенская «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» и стала обладателем Суперкубка Германии. Игра прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Баварии». В составе «Баварии» отличились Корентен Толиссо, Томас Мюллер и Йозуа Киммих, за «Боруссию» забили Юлиан Брандт и Эрлинг Холанд.

Павлюченкова не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос«

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумала пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, уступив представительнице Чехии Катержине Синяковой со счётом 3:6, 4:6. Матч продолжался один час шестнадцать минут.

Александрова вышла в третий круг «Ролан Гаррос» и сыграет со Свитолиной

Российская теннисистка Екатерина Александрова одолела австрийку Астру Ширмой во втором круге Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. За выход в четвёртый круг Александрова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая получила третий номер посева.

Рахимова вылетела с «Ролан Гаррос», проиграв Саккари в двух сетах

Российская теннисистка Камилла Рахимова покинула открытый чемпионат Франции по теннису, во втором круге уступив представительнице Греции Марии Саккари. Спортсменки провели на одном из кортов центра «Ролан Гаррос» 1 час 46 минут и сыграли два сета. Счет по партиям 7:6, 6:2 в пользу Саккари. В первом сете Рахимова уступила на тай-брейке со счетом 0:7.

СКА одержал волевую победу над «Сибирью» в Новосибирске

Петербургский СКА одержал выездную победу над «Сибирью» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра прошла на стадионе в Новосибирске и завершилась со счетом 6:4 в пользу СКА. В составе петербургской команды по очереди забросили шайбы Арсений Бринкманн, Андрей Кузьменко, Владимир Ткачев и Ярослав Дыбленко, Антон Белов и Миро Аалтонен.