Мюнхенская «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» и стала обладателем Суперкубка Германии.

Игра прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Баварии».

В первом тайме «Бавария» обеспечила себе преимущество в два мяча: по разу в игре отличились Корентен Толиссо и Томас Мюллер. «Боруссии» удалось сократить отставание до одного мяча благодаря мячу Юлиана Брандта.

Во втором тайме «Боруссия» сравняла счет: на 55-й минуте отличился форвард Эрлинг Холанд. Победный гол «Бавария» забила лишь в последние десять минут игры, его автором стал Йозуа Киммих.

Напомним, в этом сезоне «Бавария» выиграла все трофеи: чемпионат и Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.