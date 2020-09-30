Gambit выставили supra на трансфер

Игрок в Dota 2 Flow умер от рака

25-летний российский игрок по Dota 2 Александр Flow Сазонов скончался от рака. Киберспортсмен боролся с болезнью на протяжении трёх лет.

Российская команда Unicorns of Love прошла в основную часть чемпионата мира по League of Legends

Российская команда Unicorns of Love обыграла в матче за выход в основную часть чемпионата мира по League of Legends своих соперников Papara SuperMassive со счётом 3:0. Теперь «Единороги» сразятся в групповом этапе 2020 World Championship.

Sh4dowehhh: В Virtus.pro можно пересадить Resolution на керри и добрать офлейнера

Стример и ведущий Евгений Sh4dowehhh Алексеев дал интервью Марии Marple Ермолиной, где поделился своими мыслями о потенциальных решафлах в Virtus.pro, которые могут привести команду к новым победам.

NotInMyHouse считает отвратительным трансфер supra со стороны Gambit

Ведущий Дмитрий NotInMyHouse Крупнов резко высказался на счёт изменений в составе Gambit Youngsters в CS:GO. Решение ввести шестого игрока на место основного Анона supra Чернобая, ведущий и вовсе считает отвратительным.

Illidan: RAMZEs мечтал быть как я

Киберспортсмен Илья Illidan Пивцаев на своей личной трансляции сравнил свою игру с Лассе MATUMBANAN Урпалайненом, а также высказался про офлейнера Evil Geniuses Романа RAMZEs Кушнарёва.

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Инсайдер: RAMZEs, Noone, Solo и SumaiL соберут команду

Инсайдер drunkstudanal в своём твиттере опубликовал возможный будущий состав игроков, в котором числятся три киберспорсмена из «золотого состава» Virtus.pro, а именно Алексей Solo Березин и Владимир Noone Миненко и Роман RAMZEs Кушнарев.

Resolut1on может встать на место RAMZEs в EGИгрок третей позиции российского состава Virtus.pro Роман Resolut1on Фоминок может присоединиться к североамериканскому клубу Evil Geniuses на позицию Романа RAMZEs Кушнарёва. Информация об этом появилась от инсайдера drunkstudanal в твиттере