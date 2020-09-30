Российский футбольный клуб «Краснодар» обыграл греческий ПАОК и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе «Тумба» в Салониках и завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды.

Счет в матче был открыт в середине второго тайма: защитник «Краснодара» Игорь Смольников спровоцировал Иоанниса Михайлидиса на автогол. На 77-й минуте в составе ПАОКА отличился Омар Эль-Каддури с передачи Штефана Шваба. Менее чем за минуту «Краснодару» удалось выйти вперед во второй раз: гол забил Реми Кабелла.

Первый матч этих команд в плей-офф квалификации ЛЧ завершился со счетом 2:1 в пользу «Краснодара», голами в той встрече отметились Реми Кабелла и Виктор Классон (с пенальти).

Впервые в истории клуба «Краснодар» пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Также на этой стадии сыграют петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».