Киберспорт объединяет всех. И тех, кто начинал с компьютерных клубов и Counter Strike 1.6 и более ранних версий и тех, кто начал свою карьеру профессионального игрока только 2-3 года назад. Сегодня мы узнаем о самых молодых киберспортсменах, которые уже играют в достойных командах и показывают отличные результаты.

Заранее хотим предупредить, если вы грезите карьерой киберспортсмена и вам в районе 20-25 лет, то эта статья может вогнать вас в небольшое отчаяние. Мы предупреждали.

5 место — Brollan. День рождения 17 июля 2002 года (18 лет)

Пятёрку самых молодых киберспортсменов закрывает шведский игрок Людвиг Brollan Бролин, играющий за Fnatic с 2018 года. Начинал он свою карьеру с 2017 года в passions, а затем быстро перебрался в GODSENT.

За свою недолгую карьеру игрок сумел заработать себе $206 тыс, что является очень неплохим результатом даже для бывалого киберспортсмена.

Самыми ярки достижениями игрока вместе с командой стали победы на следующих турнирах:

ESL Pro League Season 11: Europe

DreamHack Masters Malmö 2019

PLG Grand Slam 2018

Qi Invitational

А так же второе место на:

ESL Pro League Season 10 — Finals

StarSeries & i-League CS:GO Season 8

Intel Extreme Masters XIV — Sydney

StarSeries & i-League CS:GO Season 7

4 место — frozen. День рождения 18 июля 2002 года (18 лет)

Чуть больше, чем через месяц на свет появился словак Дэвид frozen Сернански, который уже в 2015 году, когда ему было 13 лет, играл за европейские миксы и даже добивался небольших побед.

В 2019 году его заметила крупная организация mousesports и взяла к себе в команду на позицию люркер. За карьеру игрок успел заработать около $250 тыс.

Самыми ярки достижениями игрока вместе с командой стали победы на следующих турнирах:

ICE Challenge 2020

cs_summit 5

ESL Pro League Season 10 — Finals

CS:GO Asia Championships 2019

Europe Minor Championship — Berlin 2019

DreamHack Open Tours 2019

А так же вторые места на:

ESL Pro League Season 11: Europe

EPICENTER 2019

А в тройку входят ещё более молодые игроки, представляете. Кто именно займёт этот рейтинг и сколько лет самому юному киберспортсмену узнаете уже совсем скоро на nevasport.