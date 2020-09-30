Киберспорт объединяет всех. И тех, кто начинал с компьютерных клубов и Counter Strike 1.6 и более ранних версий и тех, кто начал свою карьеру профессионального игрока только 2-3 года назад. Сегодня мы узнаем о самых молодых киберспортсменах, которые уже играют в достойных командах и показывают отличные результаты.
Заранее хотим предупредить, если вы грезите карьерой киберспортсмена и вам в районе 20-25 лет, то эта статья может вогнать вас в небольшое отчаяние. Мы предупреждали.
5 место — Brollan. День рождения 17 июля 2002 года (18 лет)
Пятёрку самых молодых киберспортсменов закрывает шведский игрок Людвиг Brollan Бролин, играющий за Fnatic с 2018 года. Начинал он свою карьеру с 2017 года в passions, а затем быстро перебрался в GODSENT.
За свою недолгую карьеру игрок сумел заработать себе $206 тыс, что является очень неплохим результатом даже для бывалого киберспортсмена.
Самыми ярки достижениями игрока вместе с командой стали победы на следующих турнирах:
- ESL Pro League Season 11: Europe
- DreamHack Masters Malmö 2019
- PLG Grand Slam 2018
- Qi Invitational
А так же второе место на:
- ESL Pro League Season 10 — Finals
- StarSeries & i-League CS:GO Season 8
- Intel Extreme Masters XIV — Sydney
- StarSeries & i-League CS:GO Season 7
4 место — frozen. День рождения 18 июля 2002 года (18 лет)
Чуть больше, чем через месяц на свет появился словак Дэвид frozen Сернански, который уже в 2015 году, когда ему было 13 лет, играл за европейские миксы и даже добивался небольших побед.
В 2019 году его заметила крупная организация mousesports и взяла к себе в команду на позицию люркер. За карьеру игрок успел заработать около $250 тыс.
Самыми ярки достижениями игрока вместе с командой стали победы на следующих турнирах:
- ICE Challenge 2020
- cs_summit 5
- ESL Pro League Season 10 — Finals
- CS:GO Asia Championships 2019
- Europe Minor Championship — Berlin 2019
- DreamHack Open Tours 2019
А так же вторые места на:
- ESL Pro League Season 11: Europe
- EPICENTER 2019
А в тройку входят ещё более молодые игроки, представляете. Кто именно займёт этот рейтинг и сколько лет самому юному киберспортсмену узнаете уже совсем скоро на nevasport.
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