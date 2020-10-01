Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

В первой корзине при жеребьевке будет располагаться петербургский «Зенит» как победитель чемпионата России в сезоне-2019/20. Также в первую корзину попали «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ» и «Порту».

Во вторую корзину попали лучшие клубы по рейтингу: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «Аякс».

В третью корзину попал пробившийся сквозь квалификацию «Краснодар», ему не смогут попасться при жеребьевке киевское «Динамо», «Ред Булл Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио» и «Аталанта».

В четвертую корзину по рейтингу прошел московский «Локомотив». Также в этот раздел попали «Марсель», «Брюгге», менхенгладбахская «Боруссия», «Истанбул Башакшехир», «Мидтьюлланд», «Ренн», «Ференцварош».

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов пройдет сегодня, 1 октября.