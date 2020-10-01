В студии Швейцарского радио и телевидения (RTS) в Женеве сегодня, 1 октября, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Начало мероприятия назначено на 18:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов можно будет посмотреть здесь:

Полный список участников группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 можно увидеть здесь.

Петербургский «Зенит», как победитель чемпионата России, попал в первую корзину. «Краснодар», прошедший через этап квалификации, по рейтингу определили в третью корзину, а «Локомотив», получивший путевку со вторым местом в РПЛ, получил место в четвертой корзине. Впервые в истории российского футбола на групповом этапе Лиги чемпионов сыграют сразу три российских клуба.