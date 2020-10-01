Главный тренер сборной России Сергей Семак высказался о приобретениях «Зенита» под борьбу на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

Слова тренера приводит портал «Известия». По словам Семака, у «Зенита» не получилось взять в команду Александра Кокорина, который был важен для команды.

«Для борьбы за выход из группы в Лигу чемпионов нам были нужны два игрока. Я говорил об этом руководству. Но, к сожалению, пока не вышло взять тех двоих, о которых шла речь», — сказал Семак, отметив, что теперь «Зенит» будет смотреть на результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и оценивать, насколько в силах «Зенита» бороться за выход в плей-офф.

По мнению Семака, иногда даже нереальные цели можно достичь, если этого хотеть. Тренер отметил, что помогает и доля везения, когда выигрывает команда ниже уровнем, чем ее соперник.