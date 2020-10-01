«Лос-Анджелес Лейкерс» разгромно обыграл «Майами Хит» в первом матче финала НБА в сезоне-2019/20.

Игра прошла в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась со счетом 116:98 в пользу «Лейкерс».

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший за игру 34 очка и сделавший 9 подборов. Второй результат показал Леброн Джеймс с дабл-даблом: 25 очков и 13 подборов за игру.

В составе «Майами» лучшую результативность показал Джимми Батлер, набравший 23 очка и сделавший 2 подбора. Кендрик Нанн записал на свой счет 18 очков за игру.

На данный момент счет в финальной серии НБА стал 1:0 в пользу «Лейкерс». Второй матч финального противостояния пройдет 3 октября, начало назначено на 4:00 по московскому времени.