Узбекский нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов уже в пятницу, 2 октября, сможет пройти медицинское обследование в итальянском клубе «Дженоа».

Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». По данным издания, сразу после медицинского обследования Шомуродов подпишет с «Дженоа» соглашение на 4 года. Сумма трансфера Шомуродова из «Ростова» в «Дженоа» может составить около 9 миллионов евро, также прописаны различные бонусы. Помимо этого «Ростов» получит 15% суммы от следующего трансфера Шомуродова — из «Дженоа» в другой клуб.

Напомним, Эльдор Шомуродов выступал за «Ростов» с 2017 года, в текущем сезоне футболист провел 8 матчей в РПЛ и пока ни разу не отличился. В прошлом сезоне Эльдор Шомуродов забил за «Ростов» 11 мячей. Сейчас игроку 25 лет.