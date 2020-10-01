Петербургский баскетбольный «Зенит» сегодня, 1 октября, сыграет против турецкого клуба «Анадолу Эфес» в регулярном чемпионате Евролиги.

Игра состоится в Стамбуле на стадионе «Синан Эрдем-доум», начало игры назначено на 20:30 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

Отметим, этот матч станет для команд первым в новом розыгрыше Евролиги.

В прошлом сезоне эти команды единожды играли между собой, матч прошел в Стамбуле и завершился со счетом 90:88 в пользу «Анадолу Эфес». Ответную игру эти команды провести не успели: сезон в Евролиге был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

В Единой лиге ВТБ «Зенит» пока не проигрывает: команда Хавьера Паскуаля на старте регулярного чемпионата одержала три победы подряд, обыграв подмосковные «Химки», польскую «Зелену-Гуру» и эстонский «Калев».