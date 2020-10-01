Спортивный врач, мануальный терапевт Андрей Дерягин рассказал о том, как ему пришлось ставить на ноги олимпийского призера Александра Большунова после тяжелой гонки.

В интервью «Матч ТВ» Дерягин отметил, что случай произошел в прошлом году. «У Александра Большунова после гонки практически отнялись ноги, передвигался с помощью Бородавко», — отметил врач, добавив, что к нему обратилась Анна Жеребятьева, девушка лыжника, с просьбой о помощи.

По словам врача, в тот раз ему пригодились 80-миллиметровые иглы для снятия блока КПС. «Ввел Саше анестетик в КПС, и ноги заработали через две минуты. На следующий день он опять был на гонке», — отметил врач.

Напомним, в сезоне-2019/20 Александр Большунов стал обладателем Большого хрустального глобуса.