На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге будет организована футбольная фан-зона во время проведения матчей Лиги наций с участием сборной России по футболу.

Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на президента Российского футбольного союза Александра Дюкова. «Матчи со зрителями мы не сможем провести, потому что по решению УЕФА все матчи до ноября проводятся без зрителей», — отметил Дюков в интервью ТАСС, добавив, что в ноябре сборная России будет играть уже только выездные матчи.

Напомним, во время международного перерыва в октябре сборная России проведет товаризескую встречу со Швецией 8 октября. В рамках Лиги наций сборная России сыграет 11 октября против Турции и 14 октября против Венгрии. Все эти матчи состоятся в Москве на «ВТБ-Арене».