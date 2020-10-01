По всей России за последние сутки на утро 1 октября было зафиксировано 8945 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество диагностированных случаев заболевания коронавирусом в России достигло отметки в 1 185 231 человек. Уже выздоровело 964 242 заболевших в России, 20 891 человек стал жертвой пандемии.

За последний день в статистике зафиксировано 169 смертей от коронавирусной инфекции COVID-19, полностью выздоровело 5 985 человек.

За все время пандемии коронавирус в России было проведено более 46,4 миллионов тестов на коронавирус.

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом — в Москве, там диагностировано еще 2424 случая. В Санкт-Петербурге инфекцию нашли еще у 285 человек, в Московской области — у 230 человек.

Всего по миру число случаев заражения коронавирусом достигло отметки в 33,978 млн человек. Полностью вылечились 26,6 миллиона, более одного миллиона человек умерло.