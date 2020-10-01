Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил телеведущему Ивану Урганту на шутку про своего сына Александра.

Эпизод приводится на портале «АБН». В эфире шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант сообщил о победе 7-летнего Александра Плющенко на турнире в честь 50-летнего юбилея школы «Самбо-70», пошутив, что этот фигурист победил лишь по той причине, что соревновался на этом турнире на конках.

«Ха-ха, ну в таком турнире грех было не выступить, Ваня!», — ответил Урганту Плющенко-старший, выложив эпизод из шоу в своем «Инстаграме».

Также Ургант сравнил победу Плющенко-младшего на турнире в «Самбо-70″ с выигрышем Кубка Стэнли» «Тампой-Бэй Лайтнинг». Ургант отметил, что и хоккеисты «Тампы» и Александр Плющенко не брились перед финалом турнира.