Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско стал лучшим тренером Российской Премьер-лиги в сентябре 2020 года.

Об этом сообщается в официальном «Твиттере» РПЛ. В голосовании за звание лучшего тренера месяца Тедеско опередил наставника «Зенита» Сергея Семака, главного тренера «Локомотива» Марко Николича, рулевого ЦСКА «Виктора Гончаренко» и представителя «Краснодара» Мурада Мусаева.

Отмечается, что Тедеско единогласно выбрали представители РПЛ, эксперты телеканала «Матч Премьер», а также болельщики клубов.

За три матча Российской Премьер-лиги в сентябре 2020 года Доменико Тедеско вместе со «Спартаком» набрал 6 очков.

Отметим, звание лучшего тренера августа 2020 года в РПЛ также получил Доменико Тедеско, в том месяце его команда стала единоличным лидером чемпионата после шести туров.