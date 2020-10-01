Российский тренер по фигурному катанию Сергей Добрин высказался об уходе Александры Трусовой и Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе.

По мнению Добрина в интервью «Матч ТВ», уход Трусовой стал для всех шоком, а уход Косторной — болезненным ударом.

«Мы их, скорее всего, не увидим уже в следующем сезоне теми, какими они были раньше. Возможно, и на Олимпиаде не увидим. Ни одну, ни вторую», — сказал Добрин, отметив, что в «Хрустальном» основой системы является голая конкуренция, и Тутберидзе продолжит штамповать суперспортсменов.

Как считает Добрин, Трусова и Косторная поспешили со своим решением. «А то уже через пару лет та же Акатьева будет обыгрывать и Трусову, и Косторную», — сказал тренер, отметив, что от бережного отношения на голове всегда растет корона, а у Тутберидзе ее надеть нельзя.