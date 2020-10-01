В преддверии дерби двух столиц в 10-м туре РПЛ Nevasport продолжает сравнивать силы «Спартака» и «Зенита»: сегодня, 1 октября, поговорим о том, кто тренирует эти команды.

Игра «Спартак» — «Зенит» пройдет 3 октября на «Открытие-Арене» в Москве.

У обеих команд достаточно молодые тренеры, которые уже через многое прошли на тренерском поприще. Сергею Семаку 43 года, но он уже и успел потренировать другие клубы РПЛ, и вернуться в «Зенит» на должность главного, и выиграть четыре трофея с клубом за последние два сезона. Возглавил же «Зенит» Семак летом 2018 года, при этом он долгое время работал помощником Лучано Спалетти и Андре Виллаша-Боаша.

Немецкому специалисту «Спартака» Доменико Тедеско всего 35 лет, однако он уже многого добился в качестве тренера: с гельзенкирхенским «Шальке» Тедеско занял второе место в Бундеслиге, а затем вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов. В качестве главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско работает с октября 2019 года.

Полную картину работы обоих специалистов в «Зените» и «Спартаке» можно увидеть в инфографике Nevasport: