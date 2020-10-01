Российский тренер по фигурному катанию Сергей Добрин высказался о переходе Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

В интервью «Матч ТВ» Добрин заявил, что Медведева оказалась в безвыходной ситуации. «Если бы не сделала такой шаг, вообще бы закончила со спортом», — сказал тренер, отметив, что фигуристка собирается продолжать карьеру, а значит возвращение к Тутберидзе было для нее единственным правильным выбором.

По мнению Добрина, возвращение Медведевой в Канаду повлекло бы карантин, а переезд в Россию на соревнования — еще один карантин. «Сложно, неудобно, невозможно», — отметил Добрин, добавив, что Брайан Орсер имел с Евгенией коммерческие отношения, поэтому с пониманием отнесся к ее решению.