Российский тренер по фигурному катанию Сергей Добрин высказался о приходе Сергея Розанова в академию «Ангелы Плющенко» из группы Этери Тутберидзе.

В интервью «Матч ТВ» Добрин отметил, что тренировался вместе с Розановым у Жанны Громовой, будучи фигуристом, а о его работе тренером знает все только по слухам. «Розанов — звено в цепочке. Каким бы он ни был замечательным, если нет отлаженной команды, не будет и результата», — отметил Добрин, добавив, что работа с «малышами» — это одно, а работа с топ-спортсменами — другое.

«Подруливать всегда проще, чем управлять. Я рад буду, если у Сергея все получится, но мне кажется, максимум два года он протянет в этой команде. Он очень амбициозный парень», — отметил Добрин, добавив, что со временем Сергей Розанов захочет создать собственную школу, а опыт работы с Плющенко будет использовать в качестве трамплина.