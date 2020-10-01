Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сравнил два чемпионства клуба в последних двух розыгрышах РПЛ.

В интервью «Известиям» Семак отметил, что ему трудно сравнивать две победы в чемпионатах России, поскольку путь к ним был сложным и нервным. «Что касается запаса, то это видимость. Запас, как правило, проявляется лишь в конце сезона. А начало всегда сложное», — отметил Семак, добавив, что претенденты на чемпионство определяются к зимнему перерыву.

«Наше превосходство по очкам — не панацея. Мы не настолько сильнее других, чтобы выйти на поле и пешком всех обыграть», — сказал Семак, добавив, что «Зениту» надо трудиться и не стоять на месте, чтобы показывать хороший результат.

Напомним, оба чемпионства «Зенит» оформил за несколько туров до окончания розыгрыша.