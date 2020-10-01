Октябрьская жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов подкралась незаметно. Уже сегодня в 18:00 российские клубы узнают соперников по евро-осени. Прямую трансляцию жеребьевки можно посмотреть здесь, а пока порассуждаем о раскладах на будущее.

Первым из россиян путевку в групповой этап ЛЧ оформил петербургский «Зенит», победив в чемпионате России. Лига чемпионов в прошлом сезоне команде Семака совсем не удалась, а сейчас клуб рассчитывает в том числе и на везение с жеребьевкой.

Каков наилучший расклад для «Зенита» с максимальными шансами на выход в плей-офф? Из второй корзины выбирать соперника сложно — по силе команды совсем не уступают первой. Да и совсем нет возможности пересечься с любимыми португальскими клубами, которые так часто выпадали ранее.

Если бы команды из России и Украины могли пересекаться в Еврокубках, но в соперники можно было выбрать «Шахтер», но увы — приходится выбирать между дортмундской «Боруссией» и «Аяксом«. В этом плане дортмундцы — более желанный соперник, ведь с этой командой «Зенит» уже встречался в Лиге чемпионов 6 лет назад, и это уже не та «Боруссия», которая громила «сине-бело-голубых» на Петровском.

Соперники из третьей корзины — тоже не сахар. Чемпион Греции «Олимпиакос» немного выбивается из этой когорты и выглядит тем клубом, который «Зениту» будет одолеть проще, чем «РБ Лейпциг», «Интер» или «Аталанту«.

В четвертой корзине выбор падёт на скромный датский «Мидтьюланнд«, последние успехи которого в Еврокубках датируются 2016 годом и выходом в плей-офф Лиги Европы.

Группу смерти, как кажется на первый взгляд, из этих корзин собрать гораздо легче — тем более, если вспомнить последний год «Зенита» в Лиге чемпионов. Попробуем выбрать команды с изыском.

На групповом этапе «Барселона» обыкновенно сметает всех и вся на своем пути. С этой командой «Зенит» жребий не сводил, а в Россию каталонцы заглядывали аж 8 лет назад. Итальянский «Лацио» в прошлом сезоне боролся за чемпионство в Серии А, а в составе команды в последние годы отлично раскрылся форвард Чиро Иммобиле. Менхенгладбахская «Боруссия» с одной стороны кажется легким соперником, но все мы помним, что с «Зенитом» сделала третья команда Бундеслиги. Как и «РБ Лейпциг» в прошлом году, её здорово можно недооценить.