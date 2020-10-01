Российский фигурист, призер Финала Гран-при среди юниоров Даниил Самсонов восстановился после болезни Осгуда-Шлятера и сможет выступить на этапах Кубка России.

Об этом сообщила мать фигуриста Екатерина Самсонова в интервью ТАСС. Спортсмен планирует выступить на четвертом и пятом этапах Кубка России по фигурному катанию, поскольку процесс восстановления еще идет.

«Нам еще нужно время, чтобы забыть об этой проблеме», — рассказала мать спортсмена, добавив, что три недели назад Самсонов вернулся на лед, сейчас он работает по индивидуальному графику.

По словам мамы фигуриста, со скамейки Даниилу было тяжело смотреть на лед, но справиться с ситуацией помогли тренеры, которые предложили приотпустить ситуацию и дать передышку. «Не надо форсировать подготовку, потому что в итоге ты вообще можешь остаться без возможности заниматься любимым делом», — подчеркнула Самсонова.