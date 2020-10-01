Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе узбекского нападающего Элдора Шомуродова в «Дженоа».

Информация об этом появилась на официальном сайте российского клуба.

«Спасибо за все, Элдор! Между «Ростовом» и итальянским клубом «Дженоа» достигнуто соглашение по трансферу нападающего», — говорится в заявлении «Ростова». Шомуродову в новой команде желают удачи и благодарят за его самоотдачу, голы, а также вклад, который Элдор внес в успехи команды.

По данным СМИ, Элдор Шомуродов уже улетел в Италию, чтобы завтра, 2 октября, пройти в «Дженоа» полное медицинское обследование и подписать с клубом четырехлетний контракт.

В «Ростове» Шомуродов играл с 2017 года, провел за команду 91 матч во всех турнирах и забил 18 мячей.