Российский тренер по фигурному катанию, работающий в СШОР ЦСКА им. Жука Сергей Давыдов сообщил, кто из его группы примет участие во втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Как сообщает портал РИА Новости, Давыдов объявил, что на втором этапе Кубка России из его группы выступит 12-летняя Елизавета Берестовская. В арсенале спортсменки уже есть элементы ультра-си: фигуристка исполняет четверной тулуп, в том числе, и в каскаде с тройным тулупом.

Напомним, второй этап Кубка России по фигурному катанию пройдет с 10 по 13 октября во дворце «Мегаспорт», зрители в ограниченном количестве будут допущены только на соревнования взрослых фигуристов 10 и 11 октября. Короткая программа девушек-юниорок состоится 12 октября, произвольная — 13 октября.