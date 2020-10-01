Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам.

Слова Морозова приводит портал РИА Новости.

«Я здоров, меня выписали. Сегодня иду на тренировку», — сказал фигурист. По словам Морозова он уже получил два отрицательных результата теста на коронавирус.

Из-за болезни партнера паре Евгения Тарасова/Владимир Морозов пришлось сняться с первого этапа Кубка России в Сызрани, а также со второго этапа в Москве, поскольку фигуристы не успевали к нему подготовиться.

Далее Тарасова и Морозов планируют вернуться в США, чтобы выступить на этапе серии Гран-при по фигурному катанию, поскольку основное место их тренировок — в группе Марины Зуевой.