Московский футбольный клуб «Спартак» продлил контракт с российским защитником, воспитанником академии клуба Николаем Рассказовым.

Как сообщает портал «Москва.ру», после продления контракта с Рассказовым руководство клуба отправило защитника в аренду в тульский «Арсенал», где футболист и будет играть до окончания сезона-2020/21. До продления срок контракта Рассказова со «Спартаком» истекал летом 2021 года.

В сезоне-2019/20 Николай Рассказов провел в составе «Спартака» 20 матчей в Российской Премьер-лиге и забил один мяч, в текущем сезоне футболист пока не выходил на поле в матчах чемпионата России.

Ранее в аренды в другие клубы 22-летний Рассказов не уходил, однако он какое-то время выступал за фарм-клуб «Спартака» в ФНЛ.