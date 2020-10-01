Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о том, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов останутся тренироваться в России.

В интервью ТАСС Траньков отметил, что пара Тарасова/Морозов в большой долей вероятностью полностью пропустит серию Гран-при.

«Остаемся в России, тренироваться в Америку они не полетят, иначе возможны проблемы с возвращением, в том числе двухнедельный карантин», — сообщил Траньков, подчеркнув, что Тарасова/Морозов будут тренироваться в Москве и участвовать в Кубке России, в частности, планируется выступление на этапе в Казани, а также на втором этапе в Москве.

«По срокам к этим стартам им реально подготовиться, все-таки ребята три недели без льда были», — заключил Траньков.

Напомним, не так давно Владимир Морозов переболел коронавирусом, из-за этого паре пришлось пропустить первые два этапа Кубка России.