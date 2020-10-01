Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о конкуренции в чемпионате России по футболу и о противостоянии «Зенита» и «Спартака».

В интервью «Матч ТВ» Радимов заявил, что ему очень нравится конкуренция в чемпионате России, но другое дело, сколько она продлится.

«Вообще хочется, чтобы как можно больше команд до конца боролись. А побеждал бы в конце «Зенит», как в американских боевиках с хеппи-эндом», — сказал Радимов, добавив, что нынешняя интрига матча «Спартак» — «Зенит» заключена в том, что обе команды подходят к игре 10-го тура в лидерах РПЛ.

«Мое отношение к «Спартаку» понятно. Но я всегда говорил: чем он сильнее, тем интереснее с ним бороться и выигрывать этот чемпионат», — отметил Радимов.