Футбольный клуб «Ленинградец» обыграл московское «Чертаново» в матче 2-го тура группового этапа Кубка России по футболу.

Игра прошла в Рощино, Ленинградская область, на стадионе «Рощино-Арена» и завершилась со счетом 0:0 в основной и дополнительное время.

Победитель в матче был определен в серии пенальти, ее выиграл «Ленинградец» со счетом 6:5. Решающий удар с точки нанес Сергей Костин.

Победа над «Чертаново» не помогла «Ленинградцу» сохранить шансы на выход в 1/8 финала Кубка России. В первом матче команда проиграла «Уфе», а во второй игре набрала лишь одно очко и сейчас идет на последнем, третьем месте в турнирной таблице. «Чертаново» и «Уфа» еще сыграют между собой в третьем туре группового этапа.