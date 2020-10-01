Российская теннисистка Дарья Касаткина вылетела с открытого чемпионата Франции по теннису, уступив в матче второго круга представительнице Белоруссии Арине Соболенко.

Теннисистки провели на корте центра «Ролан Гаррос» полтора часа и сыграли два сета. Счет по партиям 7:6, 6:0 в пользу Соболенко. В первом сете Касаткина проиграла на тай-брейке со счетом 6:8.

На счету белорусской теннисистки 4 подачи навылет и 3 двойных ошибки. Касаткина за игру не сделала ни одного эйса, а также дважды ошиблась на подаче.

Отметим, Арина Соболенко идет на 12-м месте в рейтинге 52 недель WTA, Дарья Касаткина является 71-й ракеткой мира.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) — Нао Хибино (Япония).