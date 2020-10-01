Российский футболист Денис Глушаков подписал контракт с подмосковными «Химками» и присоединился к команде.

Об этом сообщается на официальном сайте «Химок».

«Рады приветствовать в «Химках» и желаем удачи в составе нашей команды!», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

По окончании сезона-2019/20 Глушаков остался без клуба: последний год он провел в грозненском «Ахмате», который не продлил с футболистом контракт. Также Денис Глушаков долгое время выступал за московские «Локомотив» и «Спартак». В составе «красно-белых» Глушаков стал чемпионом России по футболу и обладателем Суперкубка России.

Следующую встречу в РПЛ «Химки» проведут против московского «Локомотива». Игра пройдет в воскресенье, 4 октября, и начнется в 14:00 по московскому времени.