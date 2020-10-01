Известный российский киберспортсмен Роман RAMZEs Кушнарёв, играющий за Evil Geniuses, принял участие в съёмках Comedy Club. Информация об этом появилась в инстаграме игрока.

В сториз Роман позирует на подиуме, на котором изображено лого Comedy Club. Если киберспортсмен всё-таки окажется на шоу, то он будет не первым, кто посетил передачу.

Ещё в 2016 году игроки из Virtus.pro Ярослав pashaBiceps Яжомбковски и Виктор TaZ Войтас посещали передачу и Павел Воля эмоционально отреагировал на физическую подготовку польских киберспортсменов.

Так же после победы на The International юмористы высмеяли внешний вид победителя чепионата Топиаса Topson Таавитсайнена, играющего за европейскую команду OG.

Ранее инсайдеры в своём твиттере опубликовали возможный будущий состав игроков, в котором числятся три киберспорсмена из «золотого состава» Virtus.pro, а именно Алексей Solo Березин и Владимир Noone Миненко и Роман RAMZEs Кушнарев.