Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга он встречался с представителем Чехии Иржи Веселы и одержал победу в четырех сетах со счетом 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:2).

Спортсмены провели на корте 3 часа 39 минут. За это время Хачанов семь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и взял восемь геймов на подаче соперника. Веселы также сделал семь эйсов, записал на свой счет две ошибки на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из семи возможных.

Следующим соперником Хачанова станет представитель Чили Кристиан Гарин, который во втором круге оказался сильнее австралийца Марка Полманса — 6:7 (6:7), 6:2, 7:6 (7:3), 6:4.

Напомним, действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.