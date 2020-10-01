Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла третье место по количеству упоминаний в российских СМИ в сентябре.

В рейтинг были включены представители культуры, искусства и шоу-бизнеса. На первой строчке расположился актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП. Его имя упоминалось в СМИ 13 528 раз. Второе место — у певицы Аллы Пугачевой (2 561).

Загитова набрала 1 896 упоминаний в прессе. В прошлом месяце фигуристам была лишь на 11-й позиции рейтинга.

Также в топ-5 попал еще один спортивный деятель — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, ныне тренер Евгений Плющенко, набравший 1 829 упоминаний. Его супруга продюсер Яна Рудковская — 11-я с 1311 упоминаниями.

Известный хореограф и постановщик Илья Авербух стал 36-м (547), комментатор Дмитрий Губерниев — 51-м (370).