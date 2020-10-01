Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком», который состоится в субботу, 3 октября, в рамках десятого тура чемпионата России по футболу.

«Спартак» стал сильнее практически во всех компонентах, я об этом уже говорил. Команда очень серьезная. Прибавили во всем: и в прессинге, и в контроле. Игра команды смотрится сбалансированно и хорошо», — сказал Семак, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Специалист подчеркнул, что игра будет принципиальной, так как матчи против «Спартака» всегда носят особенный характер. По мнению Семака, интереса добавит и то, что оба клуба лидируют в турнирной таблице.

Напомним, «Зенит» и «Спартак» по итогам девяти туров набрали по 20 очков. Сине-бело-голубые возглавляют таблицу, так как опережают москвичей по дополнительным показателям.

Матч 10-го тура РПЛ будет проходить в Москве на «Открытие Арене».