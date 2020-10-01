Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова анонсировала официальное открытие собственной школы фигурного катания.

Торжественное мероприятие состоится в воскресенье, 4 октября, и начнется 10:00 по московскому времени.

«И пусть у нас уже давно идут занятия, мои соточки принимают участие в соревнованиях и даже уже встают на пьедестал. В это воскресенье 4 октября в 10.00 я проведу мастер-класс для тех, кто тоже хочет быть в школе. А уже в 11.00 мы встретимся на веселом празднике в честь открытия школы», – написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Сотникова открыла собственную школы фигурного катания. Школа называется Sotka School и располагается в ледовом комплексе «Морозово». Сотникова будет работать в ней с двумя группами детей. Также три раза в неделю в школе будет проводить мастер-классы олимпийский чемпион Сочи Фёдор Климов.