Аналистик и ведущий Данкан Thorin Шилдс в своём твиттере раскритиковал менеджмент организации Astralis, из-за которого команда не показывает достойные результаты. Thorin считает, что датский клуб должен переосмыслить зарплаты киберспортсменов и смену ростера.

Astralis в 2020 году — отличный пример того, как нельзя управлять командой. Другие клубы слепо следуют её методам, и это показывает, что у многих просто нет понимания. Профессионалы из команд вроде Astralis и FaZe Clan по-прежнему получают полные зарплаты — хотя очевидно, что Astralis пыталась что-то с этим сделать, — за глупые поражения в онлайне и попытки объяснить это неустоявшимся ростером, несмотря на постоянные замены. Это не оправдание. Учитываются все результаты.

Этим летом датская организация подписала ещё двух игроков в состав по CS:GO. Сейчас в ростере находятся 7 игроков, однако ощутимых результатов это не привело. Astralis сейчас занимают 9 место в рейтинге HLTV и уже около полугода не поднимались выше топ-8 на турнирах своего дивизиона.

Похожая история и у FaZe Clan, коллектив находится на 15 месте в рейтинге HLTV. Подопечные Николы NiKo Ковача заняли 9-12 место на ESL One Cologne 2020 и 13-14 место на ESL Pro League Season 12.