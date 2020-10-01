Евгений Рукавицын, тренер чемпиона Европы Дмитрия Алиева, рассказал о состоянии фигуриста. Спортсмен из-за травмы пропустил контрольные прокаты сборной России.

«Сейчас говорить о его полном восстановлении, пока не увидим его целиковые прокаты, рано, отрабатываем программы небольшими кусками. Мы готовимся к третьему этапу в Сочи, для нас этот турнир в силе. Катать программы целиком начнем на следующей неделе, тогда все будет более-менее понятно», — сказал Рукавицын, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Алиев прошел обследование и лечение в Германии из-за усилившейся боли в нижней части спины, переходящей в правый тазобедренный сустав. Известно, что в этом сезоне фигурист будет исполнять короткую программу «Маскарад», с которой выступал на Олимпиаде в Пхенчхане.