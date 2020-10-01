Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о работе в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

«Могу сказать, что это очень сложно. Совершенно новая, но интересная роль для меня. Благодарна Илье Авербуху, который дал мне возможность попробовать себя в новом качестве», — сказала Загитова в интервью Первому каналу.

Спортсменка призналась, что в детстве не смотрела «Ледниковый период», но в последние годы стала следить за проектом. Она добавила, что пересматривает все прошлые сезоны, чтобы вжиться в роль ведущей и понять концепцию шоу.

Напомним, первый выпуск нового сезона «Ледникового периода» выйдет в эфир в субботу, 3 октября. Загитова выступит в роли ведущей вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.