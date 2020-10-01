Олимпийская чемпионка Алина Загитова не заявлена на серию Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21. Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал распределение спортсменов по этапам серии.

Из-за пандемии коронавируса Гран-при в этом году будет проходить в формате национальных соревнований. Так, на российском этапе Rostelecom Cup, который будет проходить в Москве, выступят россиянки Евгения Медведева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

Кроме того, в Москве выступят Екатерина Рябова (Азербайджан), Виктория Сафонова (Белоруссия) и Алина Урушадзе (Грузия). На этапе остаются два вакантных места, которые могут занять фигуристки сборной России.

Соревнования будут проходить в период с 20 по 22 ноября.