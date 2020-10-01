Российская гимнастка Александра Солдатова поделилась серией новых фотографий. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала фото, на котором позирует на фоне стены.

«Саша и её любимая стена», — написала Александра под фото.

Напомним, в феврале нынешнего года стало известно, что Солдатова приостановила карьеру из-за булимии и не тренировалась на протяжении нескольких месяцев. По словам спортсменки, на старте лечения она лежала в клинике и согласно режиму не могла даже ходить. Александра пояснила, что это требовалось для того, чтобы организм быстрее восстанавливал силы и сохранял энергию.

Уроженка Стерлитамака является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы