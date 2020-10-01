Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал распределение фигуристов по этапам Гран-при в сезоне-2020/21. Долгожданные, но очевидные списки не дали практически никакой информации, которая не была бы и ранее известна болельщикам.

Из-за пандемии, напомним, соревнования в этом году будут проходить в формате национальных стартов — это значит, на них смогут выступить спортсмены, представляющие страну-хозяйку или тренирующиеся в ней на постоянной основе. Поэтому предположить, каким будет распределение, было несложно.

Загитова — всё?

Как и ожидалось, на Гран-при не заявлена олимпийская чемпионка Алина Загитова: она погрузилась в работу на телевидении и, судя по всему, в этом сезоне не планирует возвращаться к соревнованиям. Означает ли это конец карьеры? Скорее всего, да. Но в ближайшее время мы вряд ли услышим еще одно заявление в программе «Время»: официально уходить Алина пока не хочет — оно, впрочем, и понятно, от спонсорских денег не отказываются.

Будет ли финал?

На днях появилась информация, что финал Гран-при в Пекине не состоится в запланированные сроки — он был возможен в случае улучшения эпидемиологической обстановки, которого не произошло.

Старт должен был пройти незадолго до национальных чемпионатов, но посадил бы фигуристов на карантин по возвращении из Китая. Очевидно, двухнедельная пауза перед отборочным турниром никому не нужна, поэтому финал, как и вся серия, превратился бы в фарс. Сейчас речь идет о переносе соревнования на другой срок, но, судя по надвигающейся второй волне коронавируса, он в итоге будет вообще отменен.

Ещё один аргумент против финала: необъективная система отбора. В финал всегда выходят по шесть представителей каждого вида, и в этом году ими, по логике, должны были стать победители этапов. Так, малоизвестная китаянка, которая пока что единственная заявлена на китайский этап, могла бы получить путевку, а одна из российских квадисток — нет.

На российском этапе будет заруба, на остальных — скука

Как и ожидалось, самым насыщенным получится московский этап Гран-при: по составу участников он не уступит чемпионату России, который в последние годы дает фору любому международному турниру. На льду «Мегаспорта» встретятся спортсменки, перечисление титулов которых заняло бы полстраницы. Евгения Медведева, Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева — впервые в сезоне они будут соперничать на одном льду. Компанию им составят Анастасия Гулякова и Софья Самодурова, еще два места остаются вакантными.

У мужчин состав команды стремительно молодеет: Артур Даниелян, Петр Гуменник, Роман Савосин и Андрей Мозалев — всё это вчерашние юниоры. К ним добавится Макар Игнатов и опытные бойцы — Михаил Коляда, Александр Самарин и Дмитрий Алиев.

На остальных этапах распределение медалей кажется достаточно предсказуемым: раздавать заранее награды не будем, но выделим фаворитов. В США подиум вряд ли отдадут Брейди Теннелл и Мэрайя Белл, в Канаде — японка Сатоко Мияхара, во Франции — еще одна японка Рика Кихира. В их отсутствие японский NHK Trophy заметно обеднеет, но всё же будет одним из самых насыщенных после российского этапа. В Осаке выступят Вакаба Хигучи, Каори Сакамото, Маи Михара и Марин Хонда — пожалуй, им удастся сохранить интригу.

Полные списки участников