По данным телеграм-канала CYBERSLOVO саппорт четвёртой позиции Илья Lil Ильюк может присоединиться к HellRaisers на постоянной контрактной основе. Так же Александр nofear Чурочкин должен стать тренером команды.

На протяжении последнего месяца Илья выступал за HellRaisers в качестве стендина и коллектив показывал смешанные результаты. СЕО организации Алексей MagiciaN Слабухин прокомментировал слухи, сказав, что в каждом инсайде есть доля и шутки и доля правды. Какая именно доля правды произойдёт на самом деле неизвестно.

В нашей статье, мы разбираемся, как Илья Lil Ильюк стал любимчиком сообщества и какое будущее может быть у этого киберспортсмена.

22 сентября Lil участвовал в роли замены за VP.Prodigy. Коллектив дошёл до финала OGA Dota PIT League Season 3, однако проиграл со счётом 3:0 против Team Secret. Однако дальнейшее сотрудничество между игроком и организацией не состоялось.