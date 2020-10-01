Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал распределение фигуристов по этапам Гран-при в сезоне-2020/21.

Этапы будут проходить в формате национальных соревнований, однако на них смогут выступить не только фигуристы, представляющие страну-хозяйку, но и иностранные спортсмены, тренирующиеся в этой стране или имеющие возможность въезда.

Так, в женских соревнованиях в Москве, помимо россиянок, выступят Екатерина Рябова (Азербайджжан), Виктория Сафонова (Белоруссия) и Алина Урушадзе (Грузия). В мужском турнире примут участие Морис Квителашвили и Ираклий Майсурадзе (оба — Грузия), а также Владимир Литвинцев (Азербайджан).

В парном катании на лед выйдут Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) и Анна Верников/Евгений Краснопольский (Израиль). В танцах на льду выступят Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) и Александра Назарова/Максим Никитин (Украина).