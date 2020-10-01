Датская команда Astralis обыграл российский клуб Team Spirit в первом раунде нижней сетки ESL Pro League Season 12 для Европы и СНГ. Встреча закончилась со счётом 2:0.

Team Spirit выбывают из турнира на 7-8 месте и забирают себе $9 тыс призовых, а Astralis встретятся с проигравшим пары Natus Vincere и Complexity 2 октября в 18:30.

Inferno: Spirit 16 — 19 Astralis

Nuke: Spirit 12 — 16 Astralis

Среди датского коллектива в минусовую сторону выделился Патрик es3tag Хансен, сыгравший с KD 33-42 и рейтингом 0.92. Остальные представители Astralis сыграли с минимальным плюсом для себя.

ESL Pro League Season 12 проходит в онлайн-формате в двух регионах одновременно. Восемь лучших команд сыграют в плей-офф стадии, где будут бороться за призовой фонд в размере $450 тыс. Следить за ходом турнира можете здесь.

Ранее аналитик и ведущий Данкан Thorin Шилдс в своём твиттере раскритиковал менеджмент организации Astralis, из-за которого команда не показывает достойные результаты. Thorin считает, что датский клуб должен переосмыслить зарплаты киберспортсменов и смену ростера.