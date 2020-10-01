В Женеве завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Петербургский «Зенит» попал в группу F.

Подопечным Сергея Семака предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией», итальянским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».

Напомним, сине-бело-голубые вышли в Лигу чемпионов как победители чемпионата России по футболу, поэтому были распределены в первую корзину. Также в главном европейском турнире сыграют еще два российских клуба — «Краснодар» (третья корзина) и «Локомотив» (четвертая корзина).

Стоит отметить, что сразу три клуба из России будут выступать в групповом этапе Лиги чемпионов впервые в истории.